Украина в бешенстве: Макрон получил зашифрованное послание от Путина

Украина в бешенстве: Макрон получил зашифрованное послание от Путина
Фото: Guido Bergmann/dpa/www.globallookpress.com
Несколько слов президента передал глава Гвинеи

Разговоры о необходимости мирных переговоров для урегулирования конфликта невероятно раздражают украинскую власть. Степень недовольства Киева усилилась после Парижского форума мира, на котором Макрону передали личное послание от Путина, сообщает Le Figaro. 

Журналисты указали, что во время мероприятия лидеры южных стран заявили, что необходимо срочно начать переговорный процесс между Киевом и Москвой, поскольку от конфликта страдает весь мир. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что готов сесть за стол вместе со всеми участниками процесса, хотя сейчас требование мира на Украине выглядит более революционно, чем противоположная позиция.

Президент Гвинеи Бисау Умаро Сиссоко Эмбало, который также возглавляет Экономическое сообщество западноафриканских государств, заявил, что если бы по украинскому вопросу начали серьезный диалог, то столкновение завершилось очень быстро. 

Он напомнил, что в конце октября встречался с Владимиром Путиным в Москве. По его словам, российский президент сказал ему "крепко обнять" своего "брата Макрона" и показал себя готовым к диалогу. При этом Путины якобы заявил, что роль Макрона в прекращении конфликта имеет большое значение. По словам главы Гвинеи, таким образом президент России продемонстрировал серьезную готовность к диалогу. 

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
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