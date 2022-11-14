Макрон пытается дозвониться до Путина

Макрон пытается дозвониться до Путина
Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Париж не теряет надежду

Французский лидер Эммануэль Макрон планирует сделать звонок российскому коллеге Владимиру Путину как раз после окончания саммита "Большой Двадцатки", запланированного на середину ноября в Бали. Пресс-служба Елисейского дворца уточняет, что в планах у Парижа "продолжение диалога".

Париж утверждает, что на правительственном уровне переговоров с Россией пока не планируют – на полях саммита глава российского МИД Сергей Лавров выступит в присутствии французского коллеги Катрин Колонна, которая также летит на "Большую двадцатку".

Цель звонка не раскрывается. Однако Франс Пресс сообщает, ссылаясь на Елисейский дворец, что Париж собирается призвать Пекин "надавить на Россию" для деэскалации украинского конфликта. Макрон уже прибыл на Бали в рамках G20. В кулуарах у него запланирована встреча с Си Цзиньпином.

После новости о референдумах в ЛДНР Макрон также пытался срочно связаться с Путиным, однако получил отказ.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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