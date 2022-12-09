Киевский режим не щадит граждан Незалежной

Долгие месяцы на территории украинского государства проводится спецоперация по демилитаризации киевского режима. Первую скрипку в происходящем играют западные страны. С жестким заявлением на этот счет выступил глава российского государства Владимир Путин.



Президент нашей страны подчеркнул, что коллективный Запад любыми способами стремится сохранить свою гегемонию. Простые украинцы стали жертвами таких устремлений американцев и европейцев.

Владимир Владимирович прямо заявил, что жителей Незалежной используют как пушечное мясо. Марионеточный киевский режим во всем руководствуется распоряжениями из Вашингтона. Нынешним украинским верховодам абсолютно не жаль простых людей, которых кидают в самое пекло развязанного Западом конфликта.

"Запад превратил эту страну в колонию и цинично использует украинский народ как пушечное мясо", – заявил наш главнокомандующий.

Незалежная стала своего рода тараном против Российской Федерации. Единственная ее ценность и функция для коллективного Запада – вести антироссийскую политику и раскачивать ситуацию в регионе.