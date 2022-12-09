Бывший канцлер попыталась осталась в тренде, за что и поплатилась

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что резонансные слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских договоренностях вызывают сомнения. Спустя семь лет после подписания соглашения немецкий политик заявила, что коллективный Запад таким образом пытался выиграть максимум времени, чтобы Украина подготовилась к широкомасштабной войне.

Президент республики заявил, что в таком случае поведение и намерения западного истеблишмента выглядят просто отвратительно. Ни у Минска, ни у Москвы даже не возникало подобных предположений до настоящего момента.

"Поступила она мелковато и мерзко. И желает она остаться в тренде", – высказался Лукашенко.

"Минск", за подписанием которого стоял и Петр Порошенко, и сама Меркель, был довольно серьезным документом, который вселил в мир надежду. Оценка, одним словом, была сугубо позитивной – пока бывший канцлер вдруг не заявила, что все это было тайной спланированной операцией и обманом России и Путина в частности, считает белорусский лидер.

"Однако это было бы слишком просто. Зачем в таком случае они воют и стенают из-за конфликта?" – заметил Лукашенко.