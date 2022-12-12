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Несмотря на то, что положение Вооруженных сил Украины оставляет желать лучшего, тамошние верховоды не готовы отказываться от фантастического плана по "разгрому России". Стратегией на будущее поделился руководитель украинского Минобороны Алексей Резников.
Главный вояка Незалежной решил особо не секретничать и прямо заявил, когда украинские боевики пойдут в атаку на армию Российской Федерации. Стратегией Незалежной высокопоставленный чиновник поделился во время беседы со шведским коллегой Полом Йонсоном.
Как отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей", снижение активности украинских вояк их министр объясняет плохими погодными условиями. Мол, неудачи незалежных связаны с распутицей – военным и боевой технике сложно перемещаться.
По словам Резникова, как только грунт подмерзнет, ВСУ тут же ринутся в атаку на наши позиции, передает издание URA.RU. Таким образом, с приходом холодов киевский режим планирует возобновить активные наступательные действия.
Министр обороны украинского государства убежден, что воякам обязательно удастся продвинуться вперед, однако Вооруженные силы России твердо стоят на своих позициях и не позволят Киеву добиться успеха.
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