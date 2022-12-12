ВСУ объявили об отступлении от Бахмута

ВСУ объявили об отступлении от Бахмута
Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российская сторона призывает не доверять сообщениям украинцев

Близкие к военному руководству Украины источники утверждают, что 93-я бригада ВСУ "Холодный Яр", которая держала оборону в Артемовске, покидает свои позиции. Военные столкнулись с большими потерями, поэтому вынуждены отступить.

Осведомители заявили, что четыре месяца бригада провела в постоянных боях. 

"Нарубали "дуже багато руснi", но и сами понесли большие потери", – уверяют в сообщении. 

Российский военкор Владлен Татарский призывает не верить заявлениям украинской стороны. Он отметил, что ВСУ и правда несут большие потери под Бахмутом, но появившаяся информация об уходе может оказаться вбросом.

Тем не менее, МК отмечает, что недавно в соцсетях появились сведения о взрыве жд-моста в северной части города. Косвено это может указывать на крайне плохое положение ВСУ и попытку замедлить продвижение ВС РФ. 

Ранее российским солдатам удалось освободить Павловку. По словам военных, самыми тяжелыми были второй и третий дни боев, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Сперва все пошло не поплану, поэтому пришлось импровизировать и удивлять противника. 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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