Украина обратилась к ЕС с касающейся России просьбой

Украина обратилась к ЕС с касающейся России просьбой
Фото: Ukraine Presidential Press Servi/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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В Киеве требуют наказания для Москвы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время общения с коллегами из стран ЕС по видеосвязи попросил все европейские государства поддержать идею создания спецтрибунала для российского руководства, которое в будущем позволит наказать власти России за спецоперацию.

По его словам, единственная причина, по которой Москва пошла на такой шаг – это понимание, что при любом исходе страна останется безнаказанной. Кулеба заявил, что российское руководство было убеждено, что заход военных на территорию Украины не повлечет за собой никаких серьезных последствий. 

"Единственный способ остановить это раз и навсегда – создать Специальный трибунал по агрессии против Украины", – считает министр.

Представители европейских стран ответа на призыв дипломата не дали.

При этом известно, что инициативу поддерживают британцы – именно они первыми выступили с идеей создания спецтрибунала. "За" также выступают Франция, Нидерланды и страны Балтии. 

Источник: МИД Украины ✓ Надежный источник
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