Зеленский сделал заявления об уходе с поста президента и завершении СВО

По словам лидера, он сильно хочет на отдохнуть море

Украинский президент Владимир Зеленский стал героем передачи Дэвида Леттермана на Netflix. Он пообщался с известным интервьюером и рассказал о своих планах на второй президентский срок и предполагаемой деятельности после завершения конфликта.

Зеленский утверждает, что намерен быть президентом до тех пор, пока Украина не одержит победу в развязавшемся противостоянии с Россией.

"А там – даже не думаю. Пока не думаю, не готов", – приводит его слова "Политика страны".

Лидер отметил, что единственное его желание сейчас – "поехать на море и выпить пива". Ранее он также заявлял, что планирует сделать это после завершения СВО в Крыму.

В интервью он высказался и о Владимире Путине. По его словам, если произойдет внезапная кончина российского президента, то тут же завершится и спецоперация, поскольку российские политики будут в большей степени заняты внутренними вопросами государства.

"Когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", – уверяет Зеленский.

Он выразил мнение, что в текущем конфликте использование Россией ядерного оружие маловероятно, поскольку Владимир Путин слишком любит жизнь и не пойдет на такой рискованный шаг.