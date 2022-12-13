ВС РФ нанесли тяжелый удар по ВСУ

Российские войска взяли под контроль важную трассу

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в своем Telegram сообщил, что ВС РФ смогли взять Марьинку в плотное кольцо, сейчас бои идут в центре города.

По его словам, ранее российские войска смогли нанести серьезный стратегический удар по ВСУ – они взяли под контроль трассу на Красногоровку, которая служила для снабжения местных подразделений украинских солдат. Теперь они остались без постоянных поставок вооружений, передает телеканал "360".

Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждает, что Марьинка уже под контролем российской стороны примерно на 70%. Он также подтвердил информацию о боях внутри города, пишет RT. Однако из-за продолжающихся столкновений он практически разрушен.