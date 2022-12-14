На атаковавшем Киев российском дроне нашли послание для ВСУ

На атаковавшем Киев российском дроне нашли послание для ВСУ
Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/www.globallookpress.com
Военные оставили надпись черным маркером

Сегодня утром появились сведения, что по украинской столице был нанесен удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне в Киеве и во всей Киевской области рано утром раздались сигналы тревоги.

По данным "Свободной прессы", воздушная тревога также была объявлена в Винницкой и Житомирской областях страны.

Спустя время власти Киева сообщили, что над городом сработала ПВО. Мэр столицы Виталий Клично взрывы подтвердил, указав, что они произошли в Шевченковском районе, передает телеканал "360".

По версии украинской стороны, атаку совершили порядка 11 "Шахидов", десять из которых удалось сбить. В киевской администрации указали, что обломки БПЛА повредили два административных здания, сообщает "Радио 1". 

Позже украинские СМИ опубликовали кадры, на которых предположительно показаны сбитые российские беспилотники. На крыле одного из них было оставлено послание – черным маркером написали "За Рязань!". 

Источник: РБК-Украина
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