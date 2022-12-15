На территории Украины прогремели сирены воздушной тревоги

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Неспокойная обстановка в шести регионах страны

Сегодня утром, 15 декабря, сирены воздушной тревоги прогремели в ряде областей украинского государства.

Сообщается, что риску ракетной опасности подверглись Черкасская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.

Тем временем, на территории украинского государства продолжается беспредел и гонения на инакомыслящих.

Как сообщает "Пятый канал", дошло до того, что украинских прихожан заставляют каяться за употребление русского языка. В последнее время Незалежную захлестнула новая мощная волна гонений на церковь.

Источник: Минцифры Украины ✓ Надежный источник
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