Неспокойная обстановка в шести регионах страны

Сегодня утром, 15 декабря, сирены воздушной тревоги прогремели в ряде областей украинского государства.



Сообщается, что риску ракетной опасности подверглись Черкасская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская и Сумская области.

Тем временем, на территории украинского государства продолжается беспредел и гонения на инакомыслящих.

Как сообщает "Пятый канал", дошло до того, что украинских прихожан заставляют каяться за употребление русского языка. В последнее время Незалежную захлестнула новая мощная волна гонений на церковь.