Операция в Донбассе продолжается

Артемовск остается одной из самых горячих точек на полях специальной военной операции. Российские военные серьезно продвинулись на этом направлении, что весьма печалит украинских вояк. Своими переживаниями незалежные активно делятся в социальных сетях.



Так, популярное украинское издание "Страна.ua" разместило жалобы бойцов Вооруженных сил Украины по поводу последних событий. Незалежные рассказывают, что им приходится очень тяжело. Как известно, армия России сумела существенно продвинуться в восточной части Артемовска (украинское название – Бахмут).

Украинские вояки рассказывают, что несмотря на тяжелые погодные условия, наши военнослужащие отважно идут в бой и планомерно продвигаются вглубь зоны проведении боевых действий.

"Вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь", – пожаловался незалежный военнослужащий.

Город является важным стратегическим пунктом, который должен быть освобожден в самое ближайшее время.

Напомним, сегодня, 15 декабря, Вооруженные силы Украины устроили жесткий обстрел Донецка. По городу выпустили четыре десятка мощных ракет, сообщает телеканал "360".