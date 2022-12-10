Кто планировал государственный переворот в Германии: впервые всплыло имя

Кто планировал государственный переворот в Германии: впервые всплыло имя
Alexander Pohl/www.globallookpress.com
Без силовиков не обошлось

Всплыло имя одного из фигурантов, задержанных за участие в подготовке к государственному перевороту в Германии. Одним из "рейхсбюрегоров" оказался сотрудник из силовых структур Максимилиан Эдер, считающийся в ФРГ одним из ведущих специалистов элитной группы спецназа КСК, входящего в состав вооруженных сил Германии.

Политолог Александр Сосновский, выдавший подробности, уточнил, что всего за неделю до ареста фигурант сам сообщал соседям, что его квартиру будут штурмовать правоохранительные органы. Вероятнее всего, опытный сотрудник не мог не заметить слежку и ждал момента.

А соседей полковник решил предупредить, чтобы не распугивать людей из-за шума со стрельбой.

Напомним, в декабре полиция Германии провела операцию против ультраправых, планировавших штурмовать бундестаг. Всего под арестом оказались 25 человек. Аресты прошли и за пределами ФРГ – в Италии и Австрии. Генеральная прокуратура Германии указала, что праворадикалы планировали государственный переворот.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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