Идея обмануть Путина обернулась для Макрона фиаско

Москва вывела президента Франции на чистую воду

Риторика Елисейского дворца, который пытается сохранить миролюбивую мину при не самой удачной игре, как раз является примером стремления усидеть на двух стульях. Такого мнения придерживается официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что на фоне гуманитарной и мирной инициатив, которых кое-кто на Запада умудряется придерживаться в публичном поле, Париж делает все для эскалации конфликта на Украине.

Так, ранее глава французского МИД Катрин Колонна пообещала, что Украине в скором времени получит очередную партию систем противовоздушной обороны. Глава государства Эммануэль Макрон, считает Захарова, с блеском освоил азы ролевой игры в нормального президента, который стремится к миру, пока МИД ему мешает.

"Хотя больше напоминает шпагат на двух стульях", – высказалась дипломат на своей странице в социальных сетях.

Ранее Макрон вступил в спор с Кремлем по теме вооружений на Запорожской АЭС – вопреки заверениям Москвы, Париж настаивает, что на атомном объекте Россия якобы разместила тяжелое вооружение.