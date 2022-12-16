К чему приведет новая мобилизация в России

Главные ожидания Запада будут развеяны, предупреждает военный эксперт

Политолог Ростислав Ищенко в интервью для "Военного дела" отреагировал на бытующее мнение о том, что коллективный Запад надеется на провоцирование волны протестов в России в случае волны новой мобилизации.

По словам спикера, маловероятно, что даже новая мобилизация, если она вообще будет проведена, спровоцирует волну массового недовольства среди россиян. Однако считает Ищенко, мобилизационные мероприятия, как и везде, негативно отражаются на социальном климате и экономических позициях в стране.

Тем не менее, уверен политолог, при таком развитии событий внутренние потрясения будут сведены на нет. Иных вариантов, кроме как "сплотиться вокруг правительства", не предвидится – иначе страну просто "съедят".

Однако никто не исключает, добавил Ищенко, что мобилизация усилит экономический кризис с глухим недовольством, массовым оттоком недовольных. Правда, и это можно пережить.

По словам главкома ВСУ Валерия Залужного, скорость, с которой Россия провела мобилизацию, поражает. Противник силен и сохраняет свой большой кадровый потенциал.