К чему приведет новая мобилизация в России

К чему приведет новая мобилизация в России
Sergey Petrov/www.globallookpress.com
Главные ожидания Запада будут развеяны, предупреждает военный эксперт

Политолог Ростислав Ищенко в интервью для "Военного дела" отреагировал на бытующее мнение о том, что коллективный Запад надеется на провоцирование волны протестов в России в случае волны новой мобилизации.

По словам спикера, маловероятно, что даже новая мобилизация, если она вообще будет проведена, спровоцирует волну массового недовольства среди россиян. Однако считает Ищенко, мобилизационные мероприятия, как и везде, негативно отражаются на социальном климате и экономических позициях в стране.

Тем не менее, уверен политолог, при таком развитии событий внутренние потрясения будут сведены на нет. Иных вариантов, кроме как "сплотиться вокруг правительства", не предвидится – иначе страну просто "съедят".

Однако никто не исключает, добавил Ищенко, что мобилизация усилит экономический кризис с глухим недовольством, массовым оттоком недовольных. Правда, и это можно пережить.

По словам главкома ВСУ Валерия Залужного, скорость, с которой Россия провела мобилизацию, поражает. Противник силен и сохраняет свой большой кадровый потенциал.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
новости партнеров

Трижды бросались в атаку: ВСУ активизировались на Донецком направлении

Бои за Донбасс продолжаются

В Киеве прогремела серия мощных взрывов – СМИ

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей