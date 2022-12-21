Отпор агрессии НАТО: почему Шойгу решил поднять призывной возраст

Отпор агрессии НАТО: почему Шойгу решил поднять призывной возраст
Фото: Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
Во всем виноват Запад, уверяет эксперт

В ходе выступления в коллегии Министерства обороны Российской Федерации глава ведомства Сергей Шойгу заявил о необходимости изменения призывного возраста мужчин – он будет смещен в диапазон от 21 года до 30 лет вместо 18-27 прежних. Гражданам также с первого дня прихода на службу разрешат перейти на контракт.

Юрист Дмитрий Аграновский не исключает, что проблема заключается в демографических провалах. В Советском союзе население постоянно росло не в последнюю очередь за счет ведущих республик. Ныне, после ямы 1990-х годов, на счету каждый человек. Поэтому необходимо заняться поиском иных способов решения военных задач – на одном механическом увеличении вооруженных сил не вывезти.

Юрист Дмитрий Аграновский отметил: не исключено, что это решение было вызвано непростым демографическим положением:

"Иначе мы далеко не уедем. За каждым призывом стоит человеческая жизнь", – высказался специалист.

А бывший заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам объединенной ПВО СНГ Айтеч Бижев напомнил, что именно в советские годы призывали с 21-летнего возраста со сроком службы в три года.

"Призывник в 21 год – уже созревший человек, не школьник. И один год службы – это, конечно, очень мало", – высказался спикер.

Ну а эксперт Алексей Леонков считает, что тем самым власти создадут боеспособную армию, которая будет в силах дать отпор агрессии НАТО. Требуются постоянные сборы и быстрое приведение мобрезерва в боевое расположение. От этого зависит, по мнению Леонкова, существование страны.

Напомним, в ходе заседания коллегии Минобороны Путин одобрил предложения Шойгу по внесению структурных изменений в ВС России.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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