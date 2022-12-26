Усидеть на двух стульях: хитрый план Казахстана по России раскрыл эксперт

Усидеть на двух стульях: хитрый план Казахстана по России раскрыл эксперт
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Астана пытается спастись от дождя, когда льет по всему миру

Астана ни капли не желает ощутить на себе санкционную дубинку Запада – Касым-Жомарт Токаев соблюдает правила игры, установленные гегемоном. Так глава набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объяснил недавнее заявление казахстанского МИД, который публично заявил об отказе Астаны помогать РФ в обходе санкционных ограничений.

Эксперт указал, что республика продолжает зарабатывать огромные средства на транзите товаров. Министры могут распаляться, упражняться в гибкости и бессмысленности дежурных формулировок, поддерживать свою конъюнктуру сколько угодно, однако факт остается фактом: Астана, как и многие, пытается удержаться и проскользнуть сквозь дождь без единой капли на материи.

Однако Крупнов указывает, что у такой тактики есть определенный и существенный минус: чем больше правил страна устанавливает с обложенным санкциями соседом, тем сильнее лавирует между идеологическими нормами, и тем сильнее трясется в попытке выбрать нужный вектор. 

Для Казахстана, как и для всего постсоветского пространства, характерно крайне безответственное перекладывание ошибок действующего политического руководства на советский строй, который можно скоро обвинять в провальной демографии 2089 года. Республика в этом отношении не стала исключением. Проблема для нее в том, что такая "логика независимости" никогда не позволит стране построить современное государство. Самопровозглашенных жертв и мучеников довольно много – и, как правило, они остаются в дивизионе стран третьего мира. 

"В случае таких "ноток", к сожалению, у Казахстана не получится полномасштабно строить себя как современное государство", – выразил мнение Крупнов.

Нужно помнить, что Казахстан стал для России большим подспорьем благодаря каналам параллельного импорта. Безусловно, у Астаны появилась возможность хорошо подзаработать, однако организаторам санкционных процессов за океаном лучше всего оставаться в неведении этой схемы.

Напомним, ранее глава казахстанского внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана не станет оказывать Москве помощь в обходе рестрикций, однако сама не намерена присоединяться к санкциям. 

Источник: Pravda.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Хочет того или нет": Лавров жестко врезал по Западу

Министр дал неутешительный прогноз

Трое погибших: на военном аэродроме Энгельса прогремела серия взрывов

Страшные звуки разбудили горожан ночью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей