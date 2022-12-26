Астана пытается спастись от дождя, когда льет по всему миру

Астана ни капли не желает ощутить на себе санкционную дубинку Запада – Касым-Жомарт Токаев соблюдает правила игры, установленные гегемоном. Так глава набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объяснил недавнее заявление казахстанского МИД, который публично заявил об отказе Астаны помогать РФ в обходе санкционных ограничений.

Эксперт указал, что республика продолжает зарабатывать огромные средства на транзите товаров. Министры могут распаляться, упражняться в гибкости и бессмысленности дежурных формулировок, поддерживать свою конъюнктуру сколько угодно, однако факт остается фактом: Астана, как и многие, пытается удержаться и проскользнуть сквозь дождь без единой капли на материи.

Однако Крупнов указывает, что у такой тактики есть определенный и существенный минус: чем больше правил страна устанавливает с обложенным санкциями соседом, тем сильнее лавирует между идеологическими нормами, и тем сильнее трясется в попытке выбрать нужный вектор.

Для Казахстана, как и для всего постсоветского пространства, характерно крайне безответственное перекладывание ошибок действующего политического руководства на советский строй, который можно скоро обвинять в провальной демографии 2089 года. Республика в этом отношении не стала исключением. Проблема для нее в том, что такая "логика независимости" никогда не позволит стране построить современное государство. Самопровозглашенных жертв и мучеников довольно много – и, как правило, они остаются в дивизионе стран третьего мира.

"В случае таких "ноток", к сожалению, у Казахстана не получится полномасштабно строить себя как современное государство", – выразил мнение Крупнов.

Нужно помнить, что Казахстан стал для России большим подспорьем благодаря каналам параллельного импорта. Безусловно, у Астаны появилась возможность хорошо подзаработать, однако организаторам санкционных процессов за океаном лучше всего оставаться в неведении этой схемы.

Напомним, ранее глава казахстанского внешнеполитического ведомства Мухтар Тлеуберди заявил, что Астана не станет оказывать Москве помощь в обходе рестрикций, однако сама не намерена присоединяться к санкциям.