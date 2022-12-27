Глава немецкого МИД публично нахамила Кремлю

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Европейские государства не видят возможностей для поддерживания нормальных отношений "с этой Россией", ЕС готов вести диалог лишь "мирной и демократической" страной, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
Глава немецкого дипломатического ведомства заявила, что Европа уже научилась трезво мыслить и смотреть в глаза реальности – поэтому Германия, как и весь Евросоюз в целом, будет делать ставку на укрепление оборонной сферы "перед Россией".
Вместе с тем Бербок пообещала усиливать санкционное давление в отношении РФ. Берлин считает, добавила глава внешнеполитического ведомства, что Украина не только вовлечена в военный конфликт, но и неким образом пытается защищать европейскую свободу.
Именно поэтому, добавила Бербок, Берлин вместе с остальными европейскими странами будет предоставлять вооруженным силам Украины вооружение, боевые припасы и обеспечивать время от времени вливания в украинский бюджет.
Ранее Бербок оскандалилась после громких слов о Владимире Путине, который, с ее слов, "изолирован от всего мира".
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