Как Запад лишился доверия Путина: в США сделали заявление

Как Запад лишился доверия Путина: в США сделали заявление
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В какой-то момент терпение Москвы лопнуло

Очевидно, что сегодня в нашей стране практически никто не верит громким заявлениям со стороны коллективного Запада. Даже американские эксперты понимают, что такое недоверие к так называемым "международным партнерам" вполне обоснованно. Западные лидеры не раз демонстрировали свою готовность к вероломным обманам.

Почему российский лидер Владимир Путин абсолютно не доверяет западным политикам, объяснил журналистДуг Бэндоу авторитетного американского издания  The American Conservative.

Американский эксперт напомнил, что высокопоставленные политики из Европы и США много раз нагло лгали нашему президенту. Чего только стоит недавнее заявление бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая сообщила, что Минские договоренности фактически были способом дать Вооруженным силам Незалежной необходимое время на подготовку к конфликту.

Разумеется, такое откровенное признание в собственном коварстве поразило многих.

"По сути, она признала, что лгала и вводила в заблуждение Москву", – констатирует аналитик из США.

Как отмечает интернет-издание РИА ФАН, недоверие к Западу со стороны Кремля может самым негативным образом сказаться на проведении мирных переговоров по украинскому конфликту. 

Источник: The American Conservative ✓ Надежный источник
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