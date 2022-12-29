Резкие перемены в Зеленском после визита в США насторожили Германию

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Недавний визит украинского лидера Владимира Зеленского в американскую столицу наделал много шума. Переговоры главы Незалежной и американского лидера Джо Байдена обсуждают во многих странах. К любопытным выводам по этому поводу пришли жители Германии. Люди делятся своими наблюдениями в социальных сетях.
Так, немцы отмечают, что после американского вояжа Зеленский "поверил в себя". Мания величия украинского президента явно усугубилась. Жителей Германии крайне раздражает, что незалежный лидер считает возможным делать заявления от лица всего западного мира.
"Съездил в Вашингтон и стал говорить за всех на Западе?" – негодуют в интернет-пространстве.
Другие отмечают, что президент Украины фактически живет в "параллельной реальности" – Зеленский не может оценить текущее положение дел в его стране. Люди напомнили главе киевского режима, что у России еще немало ракет, которые могут нанести серьезный урон Незалежной.
К слову, сегодня утром в информационном пространстве появились сведения о том, что в Киеве прогремели несколько взрывов. Это уже подтвердил местный мэр Виталий Кличко, отмечает телеканал "360".
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