В ДНР продолжаются ожесточенные бои

Донецкая народная республика остается одной из самых горячих точек на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Кровавые бои продолжаются под Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром. С заявлением по поводу сложившейся ситуации выступил советник руководителя офиса украинского главнокомандующего Алексей Арестович.



Главный рупор пропаганды Незалежной в этот раз решил не бравировать и прямо объявил, что положение Вооруженных сил Украины оставляет желать лучшего, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Мы несем серьезные потери", – объявил одиозные украинец, его слова приводит телеканал "360".

Представитель киевского режима добавил, что направлением главного удара являются восточные земли Артемовска, а также Соледар и южные окрестности города, сообщает интернет-ресурс РИА ФАН.

Арестович решил воздержаться от озвучивания конкретных цифр, однако, по его словам, незалежным приходится очень тяжело на этой точке фронта, украинские вояки несут огромные потери в живой силе.