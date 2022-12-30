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Донецкая народная республика остается одной из самых горячих точек на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Кровавые бои продолжаются под Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром. С заявлением по поводу сложившейся ситуации выступил советник руководителя офиса украинского главнокомандующего Алексей Арестович.
Главный рупор пропаганды Незалежной в этот раз решил не бравировать и прямо объявил, что положение Вооруженных сил Украины оставляет желать лучшего, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Мы несем серьезные потери", – объявил одиозные украинец, его слова приводит телеканал "360".
Представитель киевского режима добавил, что направлением главного удара являются восточные земли Артемовска, а также Соледар и южные окрестности города, сообщает интернет-ресурс РИА ФАН.
Арестович решил воздержаться от озвучивания конкретных цифр, однако, по его словам, незалежным приходится очень тяжело на этой точке фронта, украинские вояки несут огромные потери в живой силе.
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