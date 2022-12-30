Киев обзавелся новым покровителем на Западе

Киев обзавелся новым покровителем на Западе
Фото: www.unsplash.com
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Зеленский изыскивает любые пути получить деньги

В информационном пространстве появились любопытные сведения. Так, американский журналист Брэдли Девлин заявляет, что украинский лидер Владимир Зеленский обзавелся новым покровителем на Западе. Речь идет о крупнейшей инвестиционной организации BlackRock.

Штаб-квартира этой компании находится в Нью-Йорке, представители конторы займутся координацией усилий по привлечению денег, которые пойдут на восстановление украинского государства. При этом журналист подчеркнул, что за услуги этой компании будут платить простые жители Соединенных Штатов Америки.

Обозреватель авторитетного американского издания The American Conservative пояснил, что услуги инвестиционной фирмы щедро оплачиваются киевским режимом. При этом очевидно, что деньги, которые есть в распоряжении украинских верховодов, поступают от вашингтонской администрации, а значит из кармана американских налогоплательщиков.

"Все это бесит", – не стал стесняться в выражениях раздраженный журналист.

Эксперта выводит из себя, что конфликт на территории далекого украинского государства финансируется за счет американцев, которые абсолютно не заинтересованы в этом вопросе.

Источник: The American Conservative ✓ Надежный источник
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