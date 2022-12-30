Сколько украинских вояк пропали без вести: признание киевских властей

Сколько украинских вояк пропали без вести: признание киевских властей
Фото: www.unsplash.com
О судьбе несчастных ничего неизвестно

Так сложилось, что представители киевского режима не горят желанием делиться информацией о реальных потерях в рядах Вооруженных сил Незалежной. Однако сегодня, 30 декабря, уполномоченная украинского главнокомандующего Владимира Зеленского по вопросам обеспечения прав военных Алена Вербицкая выступила с важным заявлением.

Высокопоставленная украинка объявила, что на сегодняшний день пропавшими без вести числятся 15 000 человек. В основном речь идет о военнослужащих, однако часть из них являются гражданскими лицами. Насколько такая цифра соответствует действительности, оценить сложно.

Вербицкая подчеркнула, что украинским властям неизвестно, какая судьба настигла пропавших.

"Мы не знаем, что с ними произошло", – объявила украинка.

Также Вербицкая заявила, что зафиксировано определенное несоответствие между числом пропавших без вести лиц и количеством взятых в плен украинских вояк. Представительница киевского режима посетовала, что с нашей страной нет "нормального" взаимодействия по вопросу военнопленных.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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