От американских журналистов ничего не утаишь

Бывший комик, а ныне президент украинского государства Владимир Зеленский купается в лучах славы и внимания. Международное сообщество бдительно следит за тем, что происходит вокруг его персоны. Так, американским журналистам удалось выяснить, что глава Незалежной совершил тайный звонок в США.



Любопытную информацию удалось узнать корреспондентам авторитетного американского издания Business Insider. Журналисты утверждают, что незадолго до визита в столицу Соединенных Штатов Америки пан Зеленский позвонил в Белый дом с просьбой.

Сообщается, что украинский главнокомандующий надеялся получить арестованные деньги российских предпринимателей. Зеленский побеседовал с руководителем республиканцев в сенате Митчем Макконелли. Он пытался убедить американца в том, что активы наших сограждан, в частности яхты и особняки, должны послужить на благо киевского режима и быть пущены на восстановление Незалежной.

В итоге это положение было принято в виде поправки к проекту закона о расходах размере 1,7 триллиона долларов.