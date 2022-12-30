Зеленского поймали на секретном звонке в США

Зеленского поймали на секретном звонке в США
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
От американских журналистов ничего не утаишь

Бывший комик, а ныне президент украинского государства Владимир Зеленский купается в лучах славы и внимания. Международное сообщество бдительно следит за тем, что происходит вокруг его персоны. Так, американским журналистам удалось выяснить, что глава Незалежной совершил тайный звонок в США.

Любопытную информацию удалось узнать корреспондентам авторитетного американского издания Business Insider. Журналисты утверждают, что незадолго до визита в столицу Соединенных Штатов Америки пан Зеленский позвонил в Белый дом с просьбой.

Сообщается, что украинский главнокомандующий надеялся получить арестованные деньги российских предпринимателей. Зеленский побеседовал с руководителем республиканцев в сенате Митчем Макконелли. Он пытался убедить американца в том, что активы наших сограждан, в частности яхты и особняки, должны послужить на благо киевского режима и быть пущены на восстановление Незалежной.

В итоге это положение было принято в виде поправки к проекту закона о расходах размере 1,7 триллиона долларов.

Источник: Business Insider ✓ Надежный источник
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