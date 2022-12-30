Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины

Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины
Фото: www.unsplash.com
Операция была проведена накануне, 29 декабря

Накануне, в четверг, Вооруженные силы Российской Федерации провели массированный удар по важным военным объектам украинского государства. Такой информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.

Сообщается, что были поражены системы военного управления, а также важнейшие объекты энергетики, расположенные на территории Незалежной. Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, все поставленные перед нашими бойцами цели были достигнуты.

Благодаря массированному удару было прекращено производство, а также ремонтные работы на боевое технике украинских вояк. Кроме того, стала невозможной переброска резервов Вооруженных сил Украины из западных регионов страны.

Помимо этого, удары нашей армии помешали осуществлению железнодорожных перевозок, отправленное киевскому режиму западное вооружение оказалось заблокировано в тыловых районах. Таким образом, как отмечает "Пятый канал", натовское оружие было отрезано от позиций всушников.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
новости партнеров

Готовится тяжелый удар: ВС РФ выбрали новую военную цель на Украине

Москва, вероятно, займется уничтожением "главного оружия" Киева

"Небезопасный хаос": экс-президент Польши дал пугающий прогноз по спецоперации

Политик призвал готовиться к худшему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей