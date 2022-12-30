Операция была проведена накануне, 29 декабря

Накануне, в четверг, Вооруженные силы Российской Федерации провели массированный удар по важным военным объектам украинского государства. Такой информацией с общественностью поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны.



Сообщается, что были поражены системы военного управления, а также важнейшие объекты энергетики, расположенные на территории Незалежной. Как подчеркнул официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, все поставленные перед нашими бойцами цели были достигнуты.

Благодаря массированному удару было прекращено производство, а также ремонтные работы на боевое технике украинских вояк. Кроме того, стала невозможной переброска резервов Вооруженных сил Украины из западных регионов страны.

Помимо этого, удары нашей армии помешали осуществлению железнодорожных перевозок, отправленное киевскому режиму западное вооружение оказалось заблокировано в тыловых районах. Таким образом, как отмечает "Пятый канал", натовское оружие было отрезано от позиций всушников.