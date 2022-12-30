Власти Украины поставили слишком радикальные цели в конфликте

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что противостояние с Москвой должно закончиться на условиях Киева. Это подразумевает уход России к границам 1992 года и, как далее следует, возврат Крыма. Однако это может в перспективе обернуться катастрофическими последствиями, считает обозреватель The Federalist Джонатан Тобин.

Журналист уверен, что правление Зеленского до начала спецоперации было провальным. Однако в сложившейся ситуации критиковать его нельзя – он должен выглядеть "хорошим парнем", который сопротивляется перед российской агрессией. Именно поэтому США боятся предпринять в отношении него слишком резкие шаги.

Аналитик отметил, что Вашингтон продолжать посылать Киеву миллиарды военной помощи, хотя такие вложения чрезмерны, учитывая, что конфликт на Украине не связан с национальными интересами Америки напрямую. Им приходится восхищаться Зеленским, отрываясь от реальности его президентства.

"Это также мешает Вашингтону сказать ему, что его военные цели нереалистичны и могут спровоцировать катастрофический более широкий конфликт , которого следует избегать любой ценой, и что необходимо урегулирование *спецоперации* путем переговоров", – заявил он.

По его словам, надежды, что конфликт приведет к смене власти в России или однозачной победе Украины – провальны. Поэтому он должен быть урегулирован как можно скорее с помощью переговоров. Особенно, если брать в расчет, что США не сильно заботит, чей флаг будет развиваться над Крымом или Донбассом.