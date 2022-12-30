Украина получила новый подарок от Маска

До украинцев дошли новые поставки Starlink

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил очередную партию терминалов Starlink компании SpaseX Илона Маска. Он отметил, что это лишь часть оборудования, которую планируется переправить в страну.

На Украине заявили, что терминалы будут отправлены в так называемые "Пункты несокрушимости", а также их используют для поддержки медицинской и энергетической сферы страны.

"Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации", – отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил Польшу, которая переправила партию терминалов на Украину. Премьер заявил, что соседнее государство помогает им в этом вопросе уже в третий раз. И Киев ожидает поставки оставшихся терминалов до конца января.