Украина получила новый подарок от Маска

Украина получила новый подарок от Маска
Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
До украинцев дошли новые поставки Starlink

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил очередную партию терминалов Starlink компании SpaseX Илона Маска. Он отметил, что это лишь часть оборудования, которую планируется переправить в страну.

На Украине заявили, что терминалы будут отправлены в так называемые "Пункты несокрушимости", а также их используют для поддержки медицинской и энергетической сферы страны. 

"Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на самые сложные ситуации", – отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил Польшу, которая переправила партию терминалов на Украину. Премьер заявил, что соседнее государство помогает им в этом вопросе уже в третий раз. И Киев ожидает поставки оставшихся терминалов до конца января.

Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
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