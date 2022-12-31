Спецоперация ВС России на Украине: главные события с 26 декабря по 1 января. Онлайн

Ожесточенные бои продолжаются

Армия России ежедневно выполняет задачи, поставленные в рамках специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Высокоточными ударами уничтожаются позиции Вооруженных сил Незалежной, ВС РФ громят украинских боевиков и наемников. Несколько дней назад российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что никаких ограничений по финансовой поддержке армии сейчас нет. Все силы брошены на обеспечение безопасности нашей страны.

Такое заявление вызвало большой переполох в западном сообществе. Кроме того, Владимир Владимирович объявил, что мощная российская ракета "Сармат" вскоре встанет на боевое дежурство. Зарубежные эксперты уверены, что это говорит о начале поворотного момента в СВО.

Тем временем, украинские боевики продолжают вопиющие провокации. В понедельник, 26 декабря, была осуществлена атака на военный аэродром "Энгельс" под Саратовом. В результате нападения трое наших военнослужащих погибли. Главные события спецоперации на Украине – в онлайн-трансляции "Утра".

12:22 Власти Волгоградской области запретили использование беспилотников – постановление.

11:58 В Лисичанске ликвидирован агент СБУ, планировавший теракты на территории ЛНР.

11:28 Кабмин Украины утвердил новый порядок военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней – до 19 февраля 2023 года. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет из страны на период действия военного положения запрещен.

10:00 Один человек погиб, двое пострадали за сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны республики.

31 декабря

20:55 Зеленский в вечернем обращении заявил, что украинская ПВО за последнее время сильно окрепла, а в следующем году может стать сильнейшей в Европе.

19:49 Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские договоренности были нужны, чтобы дать Киеву передышку и обеспечить подготовку украинской армии к новому конфликту.

19:20 Эксперты МАГАТЭ заявили, что слышали в пятницу громкие взрывы возле Запорожской АЭС.

19:12 Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была отключена вчера вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщили в МАГАТЭ.

18:25 Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о готовности республики создать совместно с Россией группировку войск любого состава и численности.

17:49 Посольство России в Сараево назвало "спекуляциями" сообщения в западной прессе о бегущих от мобилизации чеченцах, которые застряли на границе Боснии и Герцеговины с Хорватией.

16:20 Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения в "терроризме" первому заместителю министра угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

16:08 Бюст Александра Пушкина демонтировали в городе Краматорск – местные СМИ.

15:05 В Донецке при обстреле погиб замначальника отдела военного следственного управления СК по объединенной группировке войск, сообщает ведомство.

14:07 Песков: падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает крайнюю обеспокоенность.

13:50 Воздушная тревога, объявленная на всей территории Украины, отменена спустя почти 40 минут.

13:39 Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины.

13:25 Пасечник подписал принятую 30 декабря парламентом новую конституцию ЛНР.

13:14 Число постов досмотра к Крымскому мосту выросло для увеличения пропускной способности.

12:51 Взрывы слышны в Николаевской области на юге Украины.

12:32 Воздушная тревога объявлена в Киеве.

11:48 Парламент ДНР принял новую Конституцию республики.

11:23 Губернатор Севастополя сообщил, что в городе отработала система ПВО.

10:37 ФСБ задержала гражданина Украины, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе.

10:15 Сирены воздушной тревоги звучат в двух областях Украины.

10:03 Столтенберг считает, что поставки вооружений Украине странами альянса быстро приведут к перемирию.

09:35 Минобороны Белоруссии среди версий инцидента с ракетой рассматривает провокацию со стороны Украины.

09:04 Российские силы уничтожили за неделю около 20 офицеров ВСУ при попытках украинских войск штурмовать города Сватово и Кременная в ЛНР.

08:32 Командование ВСУ направило в города Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отряды, состоящие из иностранцев – Марочко.

08:12 Командование ВСУ направило в города Артемовск и Соледар отряды, состоящие из иностранцев, вооруженных оружием натовского образца – Марочко.

30 декабря

21:43 Украинская армия может войти в Россию, если этот шаг будет необходим с военной точки зрения. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Kyiv Post.

21:32 30 декабря будут синхронно приняты конституции двух новых республик в составе России – ДНР и ЛНР, сказал "Ведомостям" источник, близкий к Госдуме.

20:59 Минобороны Украины взялось за расследование причин падения ракеты на белорусской территории.

20:25 Владимир Путин подписал закон о введении специальной квоты для героев СВО при их поступлении в высшие учебные заведения, изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ".

19:34 Врио главы ЛНР Пасечник приостановил действие комендантского часа в некоторых частях республики на Новый год и Рождество.

19:14 Кадыров анонсировал более жестокую операцию "Возмездие" на Украине.

19:08 ГосТВ Беларуси заявило, что боевая часть упавшей украинской ракеты пока не обезврежена, она будет вывезена на полигон и уничтожена.

18:37 Путин своим указом на время СВО освободил от декларирования доходов и расходов военных и чиновников, которые принимают участие в боевых действиях или работают в новых регионах.

18:08 МИД Белоруссии вызвал посла Украины после падения украинской ракеты на белорусской территории, ему был заявлен протест.

17:21 Местные СМИ пишут о прилете в Харьковской области.

17:12 В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

17:10 Кадыров заявил, что республика перевыполнила план по мобилизации на 254%.

17:05 Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом вновь просил для Украины ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров, однако позиция Вашингтона остается непреклонной, пишет газета Politico.

16:46 Нидерланды перестанут автоматически предоставлять убежище гражданам РФ, которые уклоняются от мобилизации.

16:37 Один млн жителей Одесской области остались без электроэнергии – местные СМИ.

15:58 Сирены воздушной тревоги звучат в Николаевской области Украины, а также в Никополе Днепропетровской области.

14:52 Системы ПВО сбили в Энгельсском районе БПЛА, сообщает глава Саратовской области Бусаргин.

14:14 Украинская ракета ударила по Белоруссии.

13:54 СБУ провела обыски на объектах канонической УПЦ в Хмельницкой области.

13:22 ВС РФ заняли новые выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на донецком направлении.

12:46 Мэр Киева заявил, что 40% потребителей в городе без света.

12:27 Оперативные службы проверяют сообщения в соцсетях о работе ПВО вблизи Энгельса.

12:03 Воздушная тревога, длившаяся от 2 до 5 часов, отменена по всей Украине.

11:40 В Херсонской области задержали украинского агента, передававшего СБУ данные о дислокации и маршрутах российских войск.

11:15 Здание промышленного предприятия в Киеве повреждено после взрыва 29 декабря.

10:59 Около 90% Львова без света, трамваи и троллейбусы не ходят, возможны перебои с водоснабжением, сообщает мэр.

10:32 Украинские издания сообщают о взрывах в Ивано-Франковске.

10:18 Украинские издания сообщают о серии взрывов во Львове.

09:41 Украинские издания сообщают о взрывах в Одессе и Киеве.

09:33 Воздушная тревога звучит по всей Украине.

09:22 По меньшей мере пять взрывов прозвучало минувшей ночью в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

08:56 ВСУ, дислоцирующиеся в районе города Северск в ДНР, наращивают свои силы и средства – Марочко.

08:27 Жители Киева предлагают властям города останавливать работу столичного метро не в пиковое время и раздавать потребителям сэкономленную электроэнергию.

08:02 Сирены воздушной тревоги вновь зазвучали в ряде областей Украины.

29 декабря

21:49 В районе Угледара в ДНР за сутки уничтожено более 70 украинских военных и иностранных наемников, а также семь единиц техники.

20:19 ВФУ атаковали Куйбышевский район Донецка, ранен мужчина.

20:10 Глава Минцифры Украины Михаил Федоров заявил, что "на коленях" умолял американского предпринимателя Илона Маска передать Украине системы спутникового интернета "Starlink", пообещав ему "мировой рекорд".

20:00 Территории четырех вошедших в состав РФ регионов должны быть освобождены – Лавров.

18:03 Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде заявил, что Украина помогла Западу "снова найти себя".

17:40 ВСУ в 17.00 обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в среду представительство ДНР в СЦКК.

16:19 ЦБ Украины оценивает безработицу в стране более чем в 30%.

14:36 ВС РФ уничтожили более 30 украинских военных на купянском направлении.

14:34 ВС России уничтожили более 70 украинских военнослужащих и наемников в районе Угледара в ДНР.

13:32 Спикер турецкого парламента сообщил, что выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира за усилия по урегулированию кризиса на Украине.

13:07 Воздушная тревога была объявлена на всей украинской территории, в том числе в Киеве, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

12:49 Более 300 тыс. жителей Киева остаются без электроснабжения – власти.

12:27 ФСБ уничтожила в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб.

11:50 Продажи недвижимости на Украине с 24 февраля упали на 78%, сообщил депутат Верховной рады Железняк.

11:22 В ЕР предложили при проведении капремонта школ наносить на их фасады портреты героев СВО.

10:58 Воздушная тревога, объявленная утром 28 декабря в ряде украинских регионов, отменена.

10:33 Взрывы гремят утром 28 декабря в Харькове – СМИ.

10:17 Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины.

09:57 Воздушная тревога объявлена в Киеве.

09:23 ВСУ могут пойти на штурм города Кременная в ЛНР сразу с трех направлений – северо-запада, запада и юго-запада – Марочко.

08:32 Подразделения ВСУ формируют резервы ударных группировок на купянском и краснолиманском направлениях -Марочко.

08:07 Военнослужащие Центрального военного округа тратят не более двух минут на то, чтобы поразить цель ВСУ после получения ее координат в зоне СВО – МО РФ.

28 декабря

21:00 Киев всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, заявили в городской администрации.

18:50 ВСУ выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

17:08 Нет ни одного сигнала по принуждению осужденных к участию в спецоперации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

16:13 Глава офиса Зеленского Ермак получил колоссальное влияние внутри Украины, даже близко не сравнимое с его предшественниками, пишет местная пресса. По ее данным, Ермак занимается международными переговорами, санкциями, обменом пленных, регулярными контактами с Салливаном, внутренней политикой и расстановкой кадров на руководящие должности.

15:40 Создавать мобилизационную экономику в России сегодня нет никакого смысла, у страны есть резервы и рычаги, чтобы решить все поставленные задачи, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

14:48 Уничтожена артсистема M777 из США, из которой обстреливался Донецк, вместе с ней уничтожен и расчет в районе населенного пункта Нетайлово – Минобороны РФ.

14:27 СБУ сообщила об аресте имущества Алишера Усманова на территории Украины на сумму в 2 миллиарда гривен.

13:16 Шойгу провел итоговое селекторное совещание Минобороны, заслушал доклады об итогах деятельности российских войск в 2022 году, запланированных мероприятиях, сообщили в ведомстве.

12:10 Власти Воронежской области запретили в трех граничащих с ЛНР районах использование фейерверков, при этом остается возможным применение хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

12:08 Премьер ДНР поручил своему заму составить план регулирования ценовой политики в республике, особенно по социально значимым продуктам.

10:53 Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины,свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

9:57 Власти ДНР сообщили о задержании людей, расстрелявших семью в Макеевке.

9:56 Аварийные отключения электричества действуют в Киеве – энергетическая компания ДТЭК.

9:14 В Макеевке объявили план "Перехват" из-за убийства семьи из восьми человек, сообщил мэр города.

8:45 США и НАТО хотят победы над Россией "на поле боя" для уничтожения нашей страны – Лавров.

8:18 В направлении Кременной ВС РФ отбили попытку прорыва украинских боевиков. В состав штурмовых групп входили и иностранные наемники. Среди нападавших есть убитые и раненые

7:53 Генсек ООН готов быть посредником в конфликте на Украине только если все стороны согласятся, заявили в офисе Гутерриша о "Мирном саммите".

27 декабря

21:13 Власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с ее генсеком в качестве возможного посредника – глава МИД Украины.

19:44 ВСУ несут "ужасающие потери" в зоне спецоперации, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор – по словам эксперта, украинская армия потеряла около 150 тысяч человек убитыми и ранеными.

19:21 В подразделениях 35-й бригады морской пехоты ВСУ, которые обороняются на Марьинском направлении, украинские морпехи идут на осознанный обман командования, чтобы спасти свою жизнь – они докладывают командованию бригады о понесенных потерях, завышая данные о погибших. Тем самым пытаются убедить своих командиров в том, что потеряли боеспособность и требуют срочной замены, пишут СМИ.

18:40 ВСУ обстреляли Майорск и Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

18:09 Предприятие "Луганскгаз" заявило, что подключило к системе газоснабжения все жилые дома города Северодонецк в Луганской Народной Республике.

16:54 ФСБ опубликовала имена членов украинской диверсионно-разведывательной группы, ликвидированной на границе с Брянской областью.

16:09 Воздушная тревога снова объявлена в понедельник в Харьковской области Украины, пишут СМИ.

14:37 Ликвидирована украинская диверсионная группа, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область, сообщили в ФСБ.

14:28 Поселок Суворово под Одессой переименовали в Бессарабское.

14:11 В Днепропетровске демонтировали памятник Горькому.

13:50 Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу и минометный расчет ВСУ в ЛНР.

13:48 ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении, заняты выгодные рубежи.

13:17 Аварийные отключения электричества действуют 26 декабря в украинской столице, а так же в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Харьковской областях.

12:20 Воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины.

11:47 Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в Артемовске в ДНР – до батальона в сутки – НМ ЛНР.

11:32 Снайперская винтовка Чукавина уже поставляется в зону проведения спецоперации на Украине.

10:57 Сообщения украинских СМИ о якобы взятии Кременной в ЛНР бойцами Вооруженных сил Украины ложны – НМ ЛНР.

10:23 FT: действия Суровикина (укрепление линии фронта и успешная переброска войск из Херсона) снизили шансы ВСУ на успешное зимнее наступление на Южном направлении.

09:48 Семьям военнослужащих, погибших при предотвращении удара украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс, окажут необходимую помощь,

09:03 Разведка ЛНР получила информацию, что военнослужащие 14-й механизированной бригады ВСУ, начали массово саботировать приказы командования.

08:12 На военном аэродроме Энгельс в Саратовской области был сбит украинский беспилотник.

26 декабря