У незалежных есть серьезные проблемы с использованием вооружения

Решение вашингтонской администрации отправить киевскому режиму мощные ракетные комплексы Patriot получило широкий резонанс. Однако, как отмечают американские эксперты, Вооруженные силы Украины не смогут использовать западное оружие в ближайшее время.



Так, аналитики авторитетного американского портала Military Watch обратили внимание, что только подготовка местных ремонтных бригад будет проходить порядка 53 недель. Таким образом, реальное использование зенитных ракетных комплексов будет возможно лишь в 2024-м году.

Эксперты подчеркнули, что прежде чем на территории украинского государства будет возможно полноценное использование мощных ракетных комплексов, предстоит провести продолжительную подготовку.

Также отмечается, что Вашингтон выделил для киевского режима только одну батарею Patriot. Таким образом, эффективность поставки нового вооружения вызывает серьезные вопросы. Комплексы обладают малой маневренностью, а у украинских вояк нет опыта работы с ними.