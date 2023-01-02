Российские бойцы продолжают выполнять поставленные перед ними задачи

Украинское государство остается зоной ожесточенного конфликта. В то время, когда многие россияне празднуют главное торжество года, наши военные продолжают бороться с национализмом в Незалежной.



Журналисты "Пятого канала" опубликовали подборку с самыми эпичными кадрами с полей специальной военной операции. Особенно впечатляет работа с "Гиацинтов-Б". Мощное вооружение недавно появилось на поле боя, однако уже успешно выполняет свои задачи.

Тем временем, украинские боевики продолжают обстрел наших позиций. Как сообщает интернет-издание URA.RU, ВСУ нанесли мощный удар по Макеевке.