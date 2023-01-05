Запад развязал Кремлю руки после воровства российских активов

Москва пообещала ответ

Член Совбеза РФ Вячеслав Володин отреагировал на сообщение Bloomberg о готовности ФРГ к передаче замороженных активов России для Киева в случае соответствующего решения союзников по ЕС и НАТО. По словам политика, в случае принятия подобного решения у Кремля появится законное право на встречные меры в отношении немецких активов, равно как и в отношении иных других стран.

Володин уточнил, что платить за все издержки будет либо Берлин, либо Париж – американская сторона, как главный инициатор подобных процессов, всегда находит способ остаться в стороне, пока Европейский союз прикрывает руководство ширмой.

Мир начнет массово игнорировать международные правовые нормы – ведь государства начали практиковать массовый отъем чужой собственности на совершенно незаконных основаниях. Поэтому, добавил Володин, политическое руководство ФРГ должно помнить о всех последствиях посягательств на то, что ему совершенно не принадлежит.

Еще весной 2022 года глава РФ Владимир Путин предупреждал коллективный Запад о последствиях присваивания чужих средств.