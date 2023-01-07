Зеленскому придется жевать галстук вслед за Саакашвили - Кедми

Зеленскому придется жевать галстук вслед за Саакашвили - Кедми
Владимир Зеленский. Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/www.globallookpress.com
А затем про него так же все забудут

В скором времени действующий украинский лидер Владимир Зеленский повторит судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Такого мнения придерживается военный эксперт Яков Кедми, вспомнивший визит главы Незалежной к лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену.

В целом, уверен Кедми, даже наращивание военной помощи не спасет положение Киева. Театр военных действий не изменится от прибавления двух или трех батарей ракет.

Нужно помнить и о проседающих рейтингах обоих – как Байдена, так и самого Зеленского. Западный обыватель устает от конфликта и не находит объяснений, по которым власти безуспешно и бесконечно тратят средства на противодействие России.

"Половина Штатов смеется над собственным президентом. Абсолютно не имеет никакого значения, что он мямлит с Зеленским. Кто он вообще и кто вспомнит его через год? Разве кто-то вспоминает Порошенко? А в скором времени Зеленский повторит судьбу Саакашвили", – выразил мнение Кедми.

Ранее Кедми раскрыл проблемы Североатлантического альянса, который якобы намерен подготовиться к прямому столкновению с Россией.

Источник: SM News ✓ Надежный источник
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