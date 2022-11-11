Альянс уже истощил собственные запасы

Североатлантческий альянс явно не готов к масштабному военному конфликту, учитывая образовавшуюся дыру в запасах с бронетехникой после поставок оружия для украинской армии. Альянс должен в ближайшие годы наладить производство для пополнения объемов, указал военный эксперт Яков Кедми.

Каждая война учит мир рассчитывать боевой комплект для текущего уровня военных действий. Дело в том, что всегда требуется больше того, что указано в расчетах. Но и это не единственная проблема.

Альянс банально не способен воевать. Франция заявляет о выходе из Мали, где ничего не добилась за целые годы – даже проиграла местным. В доктрине республики уже нет ни слова о ближневосточной угрозе и Средиземном море с Ливаном. Все интересы Парижа куда-то моментально испарились. Французские власти могут сколько угодно бравировать и угрожать своим ядерным оружием – факт от этого не изменится.

"У англичан оно то на половину британское, то на половину – американское. Создать свое собственные они просто не смогли. Так что обойдемся без преувеличений", – высказался Кедми.

Ранее политолог раскрыл замысел Кремля с ядерным оружием.