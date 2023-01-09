В Кремле сделали заявление после слухов о новой мобилизации

В Кремле сделали заявление после слухов о новой мобилизации
Кошелев Илья/www.globallookpress.com
Власти ссылаются на Минобороны

Сообщения, распространяемые в ряде телеграм-каналов о возобновлении мобилизационных мероприятий в России, не достойны того, чтобы придавать им значения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что российские власти – в частности, Министерство обороны – являются "главным легитимным источником информации" о происходящем в ходе специальной военной операции.

И ряд российских, и украинские информационные источники разгоняют информацию о том, что в середине января в РФ якобы объявят о второй волне мобилизации с отправкой на фронт порядка 500 тыс. военнослужащих. До этого и Минобороны Украины в лице Алексея Резникова и Кирилла Буданова пыталось посеять информационный хаос и смятение среди россиян, утверждая, что о мобилизации российские власти якобы объявят 5 января. 

Политолог Сергей Марков же уверяет, что вторая волна мобилизации в России не будет объявлена из-за массы проблем, с которой столкнулись российские власти в ходе осенней волны.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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