Многие в США против украинского президента

В то время, как нынешняя вашингтонская администрация обеими руками поддерживает возглавляемый президентом Владимиром Зеленским киевский режим, весомые американские политические силы выступают резко против незалежного правительства. Весьма печальным для Киева прогнозом поделился известный украинский экономист Олег Соскин.



Экс-советник бывшего украинского главнокомандующего Леонида Кучмы заявил, что нынешний президент Незалежной, а также его ближайшие приспешники могут стремительно потерять свои высокие кресла при одном условии. Речь идет о расследовании американского конгресса, которое возглавил его спикер Кевин Маккарти.

Если в ходе расследования будут обнаружены и доказаны факты коррупции в поставках вооружения киевскому режиму, Зеленскому и его сотоварищам несдобровать. Соскин уверен, что в таком случае политической карьере украинца конец.

Многие считают, что Незалежная стала инструментом для отмывания астрономических сумм, которые через сына американского президента Хантера Байдена вернулись в карман Джо Байдена и других высокопоставленных представителей демократической партии. Если этот факт будет доказан, режим Зеленского рухнет.