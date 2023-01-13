Россия готовит огромное наступление: Кедми объяснил перестановки в командовании СВО

Минобороны расширяет резервы

Назначение Валерия Герасимова на должность главы Генерального штаба Вооруженных сил России – один из признаков того, что ставки в украинском кризисе поднимаются, считает военный эксперт Яков Кедми.

В январе Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой ВС РФ в зоне специальной операции решением руководителя оборонного ведомства Сергея Шойгу. Кедми указывает, что кадровые перестановки более чем оправданы в условиях расширения масштаба проводимых задач. Герасимов как глава Генштаба может дать команду к задействованию любого рода войск и армейского подразделения в зоне проводимых на Украине боевых действий.

Иными словами, объясняет Кедми, РФ намерена организовать армию к всеобщему наступлению. Для этого потребуется куда больше сил, чем раньше.

"С другой же стороны, речь идет поднятие уровня единого командования операцией", – добавил Кедми.



Ранее Кедми рассказал, какая судьба уготована действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.