Россия готовит огромное наступление: Кедми объяснил перестановки в командовании СВО

Россия готовит огромное наступление: Кедми объяснил перестановки в командовании СВО
Валерий Герасимов. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Минобороны расширяет резервы

Назначение Валерия Герасимова на должность главы Генерального штаба Вооруженных сил России – один из признаков того, что ставки в украинском кризисе поднимаются, считает военный эксперт Яков Кедми. 

В январе Герасимов был назначен командующим объединенной группировкой ВС РФ в зоне специальной операции решением руководителя оборонного ведомства Сергея Шойгу. Кедми указывает, что кадровые перестановки более чем оправданы в условиях расширения масштаба проводимых задач. Герасимов как глава Генштаба может дать команду к задействованию любого рода войск и армейского подразделения в зоне проводимых на Украине боевых действий.

Иными словами, объясняет Кедми, РФ намерена организовать армию к всеобщему наступлению. Для этого потребуется куда больше сил, чем раньше.

"С другой же стороны, речь идет поднятие уровня единого командования операцией", – добавил Кедми.

Ранее Кедми рассказал, какая судьба уготована действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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