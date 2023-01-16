Коварные планы вынашивают на самом высоком уровне

Ситуация на территории украинского государства оставляет желать лучшего. Несчастные вояки несут огромные потери, а в киевской администрации продолжается внутренняя грызня. Так, в информационном пространстве появились сведения о том, что украинский лидер Владимир Зеленский всерьез намерен уничтожить своего политического соперника, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.



Об этом стало известно бывшему депутату Верховной рады Илье Киве. Украинский политик утверждает, что глава Незалежной Владимир Зеленский настроен максимально серьезно и уже разрабатывает план по ликвидации Залужного.



Кива пояснил, что украинского президента выводит из себя высокий рейтинг популярного военного. В его персоне глава государства видит для себя большую угрозу.



"Убийство хотят представить как российскую операцию", – поделился инсайдерскими новостями украинский государственный деятель в социальных сетях.



Бывший парламентарий подчеркнул, что Зеленский считает Залужного возможным кандидатом на свое президентское кресло и готов физически устранить опасного соперника.

