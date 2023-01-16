В городе продолжаются ожесточенные бои

В важном со стратегической точки зрения городе Донецкой народной республики Артемовске (украинское название Бахмут) долгое время идут кровавые бои. Иностранные эксперты сообщают, что решением киевского режима оборона города была возложена на плечи иностранных боевиков.



Такую информацию публикует авторитетное западное издание Times. Отмечается, что украинские власти были убеждены: судьбу военных действий определят весенние наступления и контрнаступления, однако оказалось, что ожесточенные бои начались уже зимой.



К такому командование Незалежной было не готово – именно поэтому в Артемовске не оказалось элитных представителей украинских вояк. Именно с этим просчетом Киева западные эксперты связывают текущее плачевное положение дел Вооруженных сил Украины.



Журналисты также добавили, что помимо иностранных боевиков, которых на Западе нежно называют "волонтерами", в боях участвуют плохо обученные украинские новобранцы. Для многих очевидно, что при таком составе боевых подразделений рассчитывать на победу Киева не приходится.

