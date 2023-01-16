Киев раскрыл планы Зеленского по вторжению в Россию

Киев раскрыл планы Зеленского по вторжению в Россию
Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Стали известны мотивы украинского лидера

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на заявление российских военных о найденных планах ВСУ по наступлению на Ростов-на-Дону и Таганрог. По его словам, Владимир Зеленский не собирается посылать войска на российские территории.

В интервью изданию Republic он объяснил это тем, что такие военные планы попросту лишены смысла – даже в случае гипотетического успеха контролировать новые регионы они не смогут.

"У нас не будет такого количества ресурсов", – сказал он.

Также, по мнению представителя Офиса президента, военная конфронтация между Россией и Украиной может завершиться уже в 2023 году. По его словам, ВСУ выйдут на границы, которые были установлены после 1991-го года. 

Напомним, 10 января российский военный с позывным Саныч сообщил, что под Авдеевкой были найдены карты с предположительными планами наступления на Ростовскую область. Он выразил мнение, что украинские военные хотели захватить Ростов-на-Дону и Таганрог. 

Источник: Republic
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