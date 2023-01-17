"Ситуация критическая": украинские власти сделали важное заявление

"Ситуация критическая": украинские власти сделали важное заявление
Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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На Украине опасаются новых ударов со стороны России

Киевский мэр Виталий Кличко во время форума в Давосе заявил, что западные страны должны ускорить поставки систем ПВО для ВСУ, поскольку украинские власти боятся новых обстрелов инфраструктуры Россией. 

Бывший спортсмен рассказал, что сейчас под угрозой находится подача электроэнергии, водопровода и центрального отопления гражданскому населению. 

"Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти <...> Ситуация критическая. Мы боремся за выживание", – сообщил градоначальник, передает RT.

Кличко утверждает, что в данный момент в Киеве не хватает примерно 30% электроэнергии, сообщает телеканал "360". По его словам, западные партнеры Украины должны как можно скорее передать ВСУ средства защиты воздушного пространства, поскольку в противном случае будут гибнуть украинцы.

Он также выразил опасение, что вскоре может произойти новая эскалация конфликта – Украина ждет нового наступления российских войск со стороны Белоруссии. 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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