Раскрыт план украинских властей на регион

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 11 января c литовским и польским коллегами Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. Они обсуждали продолжение поддержки Киева в условиях противостояния с Москвой, договорившись о поставке Варшавой немецких танков Leopard. Однако российские эксперты полагают, что у них также была закулисная договоренность по блокаде Калининграда.

К примеру, такую точку зрения выразил аналитик Александр Носович. Он подчеркнул, что Литва строит планы на регион последние 30 лет. Однако воспринимать их серьезно не стоит.

"Это пьяный треп... Серьезными эти разговоры могут стать, когда на них обратят внимание, когда им дадут отмашку в штаб-квартире НАТО", – утверждает он.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что между Киевом, Варшавой и Вильнюсом 11 января действительно могла быть заключена договоренность. Все стороны будут действовать по особому плану: поляки начнут угрожать России блокадой Калининграда, чтобы избежать рисков, связанных со вводом собственных подразделений на Украину. Для этого Зеленскому и Дуде понадобился Науседа, который будет помогать двум странам в реализации задуманного, сообщает URA.RU.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медвеев, комментируя договоренность Польши и Украины по передаче немецких танков во время встречи в Киеве, говорил, что этот "ржавый металлолом не спасет распадающуюся на части искусственную страну", передает телеканал "360".