О новом масштабном наступлении украинцы могут забыть

Руководство Украины утверждает, что готовится к возвращению Крыма в состав страны. Однако военные, которые принимают участие в боевых действиях, относятся к этому крайне скептично. К примеру, глава одного украинского батальона Петр Кузик утверждает, что ресурсов у ВСУ для этого попросту нет.

В интервью журналистам он назвал две главные проблемы, которые помешают Киеву вести наступление на полуостров. Первая – огромный дефицит артиллерийских систем, а также боекомплектов к ним. Вторая – нехватка младших командиров.

"Сейчас их (российских солдат – прим. редакции) очень тяжело отбросить. Они в Соледаре нашли слабину и прорвались. Мне кажется, надо запасаться терпением и готовиться к худшему сценарию", – заявил военный.

По его словам, то вооружение, которое сейчас приходит из стран Запада, вызывает у него слезы. HIMARS себя зарекомендовали хорошо, но для серьезных штурмовых операций ВСУ катастрофически не хватает артиллерийского оборудования и средств радиоэлектронной борьбы, не говоря уже о танках, авиации и прочем.

Ранее Украина предприняла попытку атаковать Крым. Как сообщает "Свободная пресса", из Одессы в сторону полуострова было направлено 11 БПЛА, которые удалось ликвидировать с помощью систем ПВО.