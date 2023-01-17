Украинский военный проболтался о положении дел ВСУ

Украинский военный проболтался о положении дел ВСУ
Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
О новом масштабном наступлении украинцы могут забыть

Руководство Украины утверждает, что готовится к возвращению Крыма в состав страны. Однако военные, которые принимают участие в боевых действиях, относятся к этому крайне скептично. К примеру, глава одного украинского батальона Петр Кузик утверждает, что ресурсов у ВСУ для этого попросту нет.

В интервью журналистам он назвал две главные проблемы, которые помешают Киеву вести наступление на полуостров. Первая – огромный дефицит артиллерийских систем, а также боекомплектов к ним. Вторая – нехватка младших командиров.

"Сейчас их (российских солдат – прим. редакции) очень тяжело отбросить. Они в Соледаре нашли слабину и прорвались. Мне кажется, надо запасаться терпением и готовиться к худшему сценарию", – заявил военный.

По его словам, то вооружение, которое сейчас приходит из стран Запада, вызывает у него слезы. HIMARS себя зарекомендовали хорошо, но для серьезных штурмовых операций ВСУ катастрофически не хватает артиллерийского оборудования и средств радиоэлектронной борьбы, не говоря уже о танках, авиации и прочем. 

Ранее Украина предприняла попытку атаковать Крым. Как сообщает "Свободная пресса", из Одессы в сторону полуострова было направлено 11 БПЛА, которые удалось ликвидировать с помощью систем ПВО. 

Источник: ИноСМИ ✓ Надежный источник
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