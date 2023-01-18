Заседание Совбеза ООН обернулось скандалом из-за слов постпреда Украины

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В минувший вторник журналисты попросили украинского представителя прокомментировать предстоящее заседание Совбеза ООН, которое собрали по просьбе России. На нем планируется обсуждение действий ВСУ в отношении мирного населения Донбасса.
Сергей Кислица выругался перед сотрудниками СМИ. Он сказал, что российская сторона хочет "заспамить" встречи Совбеза ООН, собирая их по всяким сомнительным поводам, собщает телеканал "360". Цель такой стратегии – заставить другие страны чувствовать усталость от украинского вопроса. Об этом сообщает РИА "Новости", других источников заявления постпреда нет.
"Это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение", – сказал он.
Неформальная встреча СБ ООН запланирована на 20 января. На ней постпред от России намерен рассказать о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами с 2014 года.
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