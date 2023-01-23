В альянсе недовольны расходами на Киев

Офицер ПВО в армии Соедиенных Штатов Джефф Ламер прокомментировал инициативу Пентагона о проведении учебного курса для украинских войск, которых Западу нужно обучить работе с ракетной системой Patriot.

Американский военнослужащий заявил, что штучные комплексы ПВО, переданные украинской стороне, помогают отражать атаки беспилотников примерно так же, как наполненный воздушный шар справляется с масштабным лесным пожаром. Поэтому отдавать дорогостоящие комплексы войскам, у которых нет ПВО, не имеет смысла.

"Эта ошибка обойдется слишком дорого. Рефлекторное "сделаем хоть-что нибудь" ничем не поможет. Неужели притворство с моральным превосходством может быть важнее необходимости прекращения боевых действий? Абсолютисты из Вашингтона могут ответить, что принципы важнее прагматизма. Но сколько тысяч погибнут, прежде чем начнутся переговоры? Сомнительные поставки оружия не изменят исхода", – говорится в материале Military.com.

Украинские власти же пытаются выбивать как можно больше тяжелой техники. Накануне Владимир Зеленский сообщил, что Киеву, кроме ПВО, требуются боевые машины пехоты с танками. Вместе с тем президент Украины заявил, что готов "поверить канцлеру Шольцу", которые обещал предоставить ракеты малой и средней дальности IRIS-T, передает URA.ru.