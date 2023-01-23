ВСУ готовятся к худшему из вариантов

После стремительного продвижения в Донбассе, где ВСУ берут в окружение у Бахмута, российская войска начали освобождать населенные пункты в Запорожской области. Генштаб ВСУ готовится к худшему.

По некоторым данным, режим Владимира Зеленского готовит к обороне Киев, тратя колоссальные средства на возведение фортификационных и коммуникационных систем.

SM News пишет, что в столице и области сооружают мощные оборонительные рубежи, включая ДОТы в условиях низких температурных значений. К процессу сооружения привлекают гражданских.

Тем временем Вооруженные силы Украины проводят на границе с Белоруссией учения по обороне столицы с использованием военной техники, о чем сообщал замком Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. В северной части Киевской области сооружают инженерные заграждения, проводится минирование дорог с лесными полосами.

Как пишет "Пятый канал", артиллерия громит ВСУ под Херсоном. 22 января ВС РФ уничтожили на этом направлении радиолокационную станцию противника. На огневых позициях работают расчеты "Акаций". Как утверждает врио главы ДНР Денис Пушилин, российские войска параллельно продвигаются практически вдоль всей линии боевого соприкосновения в республике. Под контролем РФ высоты в окрестностях Клещеевки, а также южное направление от Бахмута, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".