Европейцы готовы воздействовать на Украину, но не задаром

Земли Незалежной остаются территорией ожесточенных боев. Как известно, во многом киевскому режиму удается держаться на плаву за счет беспрецедентной поддержки со стороны коллективного Запада. При этом очевидно, что именно Европа и США могут заставить украинских верховодов сесть за стол переговоров. С любопытным заявлением по этому поводу выступили в Италии.



Так, руководитель главного внешнеполитического ведомства этой страны Антонио Таяни прямо заявил, что Евросоюз согласится подтолкнуть Киев к мирным переговорам при одном условии. По словам итальянца, подобное развитие событий возможно в том случае, если наша страна перестанет наносить разгромные удары по критической инфраструктуре Незалежной.



Итальянский министр утверждает, что некоторые европейцы хотят устроить переговоры Киева с российским лидером Владимиром Путиным, однако договориться об этом можно, если Россия пойдет на попятную и прекратит громить инфраструктуру противника.



В то же время глава МИД Италии подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать киевский режим и активно взаимодействует с Украиной по поводу "работы над некоторыми техническими проблемами по ракетным системам". Таким образом, Рим одной рукой призывает Россию прекратить наносить удары, а другой поддерживает военный потенциал Незалежной.

