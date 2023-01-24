Действия Москвы вызывают восхищение у американца

Сегодня все международное пространство погружается в пучину нестабильности. Первую скрипку в раскачивании мировой лодки играет коллективный Запад, возглавляемый вашингтонской администрацией. Любопытным заявлением по поводу происходящих в мире событий поделился известный американский разведчик Скот Риттер.



Офицер разведки Соединенных Штатов Америки в отставке обратил внимание, что сложившаяся сегодня ситуация представляет большую угрозу для всего человечества. Западные страны продолжают "отвратительные провокации" против России. На этом фоне поведение Кремля восхищает американца, передает телеканал "360".



Риттер подчеркнул, что все мировое сообщество должно с благодарностью относиться к взвешенной позиции российского лидера Владимира Путина. Американец особо отметил, что нашего главнокомандующего невозможно вывести из себя и толкнуть на необдуманный шаг, передает интернет-издание URA.RU.



Разведчик в отставке хорошо знает, как в таких ситуациях действуют Соединенные Штаты. Риттер подчеркнул, что на месте Путина Вашингтон уже начал бы бесконтрольно бомбить транспортные узлы Германии и Польши, отмечает РИА ФАН.



"Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина", – резюмировал западный эксперт.

