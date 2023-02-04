Грузия может стать для мира опаснее украинского конфликта - экс-советник Саакашвили

Тбилиси в опасности

Политический кризис в Грузии представляет для мира куда большую опасность, чем текущие события на Украине. Такого мнения придерживается экс-советник Михаила Саакашвили, находившегося на посту президента Грузии в период с 2004 по 2013 годы, Джеффри Сильверман.

Политик обратил внимание на действия националистического батальона "Грузинский легион", который может попытаться свергнуть действующие власти в Тбилиси.

"Оружие, пропавшее на Украине, было доставлено в Турцию, в Грузию. Оно находится в разных частях страны. Эти грузинские бойцы, вернувшиеся с нелегальных войн в Афганистане и Ираке, прибыли в поисках денег", – сказал Сильверман.



"Грузинский легион", указывает Сильверман, представлен из профессиональных убийц без какой-либо идеологии. Однако людей в нем учат "борьбе за демократию", в которой действующее правительство в Тбилиси представлено в виде антагониста, передает "Пятый канал".