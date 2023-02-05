Секретный украинский спецназ потерпел несколько крупных неудач внутри России

Секретный украинский спецназ потерпел несколько крупных неудач внутри России
Фото: Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
ВС РФ ликвидировали лучших украинских агентов

Британский журналист Дэниел Боффи утверждает, что Киев собрал тайное подразделение из спецназовцев, которые "наносят удары по России на ее земле с помощью ее людей". Власти страны и западные правительства отрицают их существование, хотя в действительности они работают заодно. Батальон назвали "Братство". 

По данным обозревателя, военные похищают важных кремлевских чиновников и занимаются уничтожением ключевой российской военной инфраструктуры, включая сбитие самолетов на территории РФ. Сами военные утверждают, что в "Братство" набирают только самых опытных и способных из других добровольческих подразделений. 

Один их участников рассказал, что недавно вернулся с "простого задания" – ему поручили доставить взрывчатку внутрь России, оставить в определенном месте и уехать. Для чего именно она потребовалась он не знает. 

Однако были у них и трудности – к примеру, боец Тарас вспомнил, что как-то им поручили уничтожить вертолет с высокопоставленными чинами из МВД России. Они решили воспользоваться ЗРК, но из-за погоды не смогли прицелиться. 

"Кроме того, у нас были внутренние проблемы внутри группы, ссоры, поэтому мы вошли на территорию России, но повернули обратно, учли свои ошибки… и через неделю предприняли вторую попытку", – заявил он.

Во второй раз группа их пяти человек снова нашла вертолет. Они выстрелили из ЗРК на расстоянии 4 км, но попадания так и не увидели, хотя, по их словам, звук взрыва слышали. Был ли вертолет поврежден – они не знают, поскольку сразу же сбежали с места.

Также однажды им поручили "захватить или убить одного из высокопоставленных сотрудников ФСБ". Они знали маршрут следования, поэтому устроили засаду. Однако на место цель так и не прибыла, из-за чего им пришлось возвращаться обратно на Украину, встретившись с российскими солдатами. По их словам, во время столкновения они сбежали, убив троих и ранив четвертого – его взяли в качестве пленника. 

Перед Рождеством с ними произошло страшное – российская сторона сообщила о ликвидации группы, настроенной на совершение диверсионно-террористических актов. При них нашли автоматы SIG Sauer, устройства связи и навигации, а также четыре бомбы общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте. Как оказалось, это были люди из группировки "Братства".

"Все были в шоке. Они были нашими лучшими бойцами",

– вспомнил некий Алексей. 

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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