Украина сделала новое объявление об ударах по России

Украинцы рассказали, куда будут бить

Оружие большей дальности, которое США обещают Украине, не будет использоваться для ударов по России. Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников. При этом он отметил, что атаки будут осуществляться на "российские подразделения на оккупированной территории Украины".

Министр сказал, что готов дополнительно и официально сказать партнерам страны, что Киев не будет стрелять по российской территории.

При этом такой позиции придерживаются на Украине не все. Депутат Верховной Рады Федор Вениславский утверждает, что любой военный объект на территории России является законной целью ВСУ. Даже если он находится в Москве.

На это уже ответил Дмитрий Медведев. Он заявил, что российская сторона ответит на удар "неминуемым возмездием". Нападение на Крымский полуостров также приведет к новой эскалации конфликта, указал зампред Совбеза, пригрозив, что Россия сможет задействовать при этом "любой вид оружия".

Ранее в США сообщили, что намерены отправить Украине ракеты GLSDB. Это даст ВСУ возможности наносить удары на расстоянии 151 км – такая дальность позволяет бить по всем российским линиям снабжения, а также по Крыму.